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Экономика

РФ попросила Казахстан обосновать рост тарифа на транспорт российской нефти в Китай

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает от Казахстана информацию по обоснованию увеличения тарифа на казахстанском участке магистрального трубопровода ТОН-2 (Туймазы-Омск-Новосибирск), в том числе данные об инвестициях, вложенных в реконструкцию этого участка.

Соответствующий запрос направило в Казахстан министерство энергетики РФ, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с перепиской российских ведомств.

С учетом полученной от Казахстана информации российская сторона рассмотрит методику расчета тарифов на транспортировку российской нефти в Китай по казахстанскому участку трубопровода ТОН-2, следует из документов.

В настоящее время через Казахстан по ТОН-2 "Роснефть" экспортирует в Китай 10 млн тонн нефти в год. Общая протяженность трубы - около 3,6 тыс. километров, из которых на территории Казахстана около 186 км.

Как сообщалось, по инициативе "Роснефти" с 1 января 2018 года тарифы на транспортировку нефти в направлении Китая через Казахстан по российской части ТОН-2 по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизились на 16,7%. В то же время "КазТрансОйл" с 1 апреля повысил тарифы на транзит нефти по своему участку в 2,5 раза.

По оценкам "Транснефти", выпадающие доходы в результате снижения тарифов в направлении Казахстана оцениваются в 1,1 млрд руб. Монополия выносила вопрос об этом в правительство, но оно согласилось с мнением антимонопольной службы. "Я вам уже в январе говорил, что за счет "Транснефти" "Роснефть" решает свои проблемы. Сегодня это лишний раз находит подтверждение, только теперь уже не за счет "Транснефти", а и за счет российского бюджета", - отмечал глава трубопроводной компании Николай Токарев.

Монополия повторно обращалась в правительство по этому вопросу. В начале апреля Токарев говорил журналистам, что разногласия с "Роснефтью" по тарифам прокачки нефти через Казахстан вышли на уровень действовавшего тогда вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, но решение по ним найдено не было. Дворкович признавался в беседе с журналистами, что компромисс между двумя компаниями будет найти непросто.

Между тем ФАС считает сбалансированным принятое решение о снижении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам "Транснефти" в направлении Казахстана. "Мы приняли сбалансированное решение, которое не требует дальнейших компенсаций. Речь идет о том, что в данном случае был найден баланс интересов между всеми участниками рынка: и те, кто транспортирует, и те, кто поставляет нефть конкретно по этому направлению, по этой петле, и все остальные компании, которые от перенаправления части потока в направлении Китая через Казахстан выигрывают по улучшению качества", - пояснял заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

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Теги: РФ, Казахстан
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