ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 сентября, составляет 68,2737 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,78%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 сентября, составляет 79,0200 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,48%.