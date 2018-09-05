Немецкий владелец "ЭкоНивы" отложил IPO из-за "политической ситуации" в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Германская Ekosem-Agrar (владелец крупного российского агрохолдинга "ЭкоНива") откладывает проведение IPO из-за сложившейся политической ситуации в России и возможных санкций в отношении финансового сектора, сообщил "Интерфаксу" глава компании Штефан Дюрр.

"Нужно смотреть, как запад смотрит на Россию с точки зрения инвестора, и я должен признаться, к сожалению, сейчас выходить (на IPO - ИФ) не надо", - сказал Дюрр.

В то же время компания не отказывается полностью от размещения, а ждет более благоприятных условий для выхода на IPO, отметил он.

"Изучаем ситуацию. Политическая ситуация (в России - ИФ) будет сильно отражаться на цене, бесплатно не хочется отдавать", - продолжил Дюрр.

Если компания все-таки решится на размещение акций, то "в нынешнее время" выберет "Московскую биржу". Хотя в таком случае не рассчитывает на приход "типичных западных инвесторов", добавил он.

"Мы провели очень много встреч - более 50 - с разными инвесторами во Франкфурте, Лондоне, Стокгольме, Москве. И всем нравится компания, всем нравится сельское хозяйство. Надо сказать, что этой темы (интерес к АПК - ИФ) раньше не было. Но темы России все боятся: непонятно с санкциями, будут ли санкции в отношении финансового сектора или нет", - резюмировал Дюрр.

В августе сообщалось, что германская компания преобразована в акционерное общество (теперь она называется Ekosem-Agrar AG, а не Ekosem-Agrar GmbH), чтобы увеличить гибкость для привлечения финансирования. И менеджмент начал подготовку к первичному размещению.

Облигации компании обращаются на фондовой бирже Франкфурта. Выпуски на 50 млн евро и 78 млн евро размещались в 2012 году на 5 и 6 лет соответственно, но в 2016 году срок их обращения был продлен на 4 года.

"ЭкоНива" - крупнейший в России производитель сырого молока (поголовье - 51,75 тыс., производство молока - 1,365 тыс. тонн в день). Она также выпускает молочную продукцию.

В последнее время "ЭкоНива" активно приобретала агроактивы. В частности, в декабре 2017 года компания оформила контроль над агрохолдингом "ОкаАгро". Он принадлежал Никите Гордееву - сыну вице-премьера Алексея Гордеева.

Выручка Ekosem-Agrar за 2017 год составила 246 млн евро, скорректированная EBITDA - 69,5 млн евро. Земельный банк компании в России - 386 тыс. га.