Глава НОВАТЭК рассказал о планах увеличить ресурсную базу в ЯНАО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" рассчитывает к 2021 году увеличить ресурсную базу на полуостровах Ямал и Гыдан, которая позволит говорить о возможности увеличения производства СПГ с 57 млн т в год до 70 млн т в год, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Мы приняли стратегию в 57 млн тонн, где-то в 4-5 раз мы увеличили геологоразведочные работы на Ямале и на Гыдане, я думаю, где-то к 2021 году у нас появится ресурсная база, которая позволит говорить не о 57-58 млн тонн, а может быть, о 70 млн т в год", - сказал он.

Глава "НОВАТЭКа" уточнил, что возможное увеличение производства СПГ до 110-120 млн т в год в этом регионе возможно за счет других производителей.

"Когда мы называем - правильнее называть не 100, а минимум 110-120 млн тонн - мы говорим не про ресурсную базу "НОВАТЭКа", а про ресурсную базу России", - сказал он.