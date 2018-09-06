Взлет акций "Иркута" днем превысил 60% на возросших объемах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Акции АО "Иркут" днем в четверг продолжают лететь в небо, обновляя многолетние максимумы на возросших объемах, взлет курса превышает уже 60% на фоне отсутствия новостей.

К 12:12 в четверг на Московской бирже акции "Иркута" выросли до 74,65 рубля (+60,9%), максимум сделок составил 75,5 рубля (+62,7%) при общем объеме торгов более 186 млн рублей.

Исторический максимум бумаг "Иркута" был зафиксирован 12 марта 2004 года - 78 рублей за штуку.

Аналитики обращают внимание, что активный рост акций компании наблюдается третий день подряд. Накануне они прибавили в цене около 20% (оборот - 83,3 млн рублей), а во вторник - 23,5% (42,1 млн рублей).

Следом за спекулятивно раздутыми акциями "Иркута" растут бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+7,5%, до 0,687 рубля).