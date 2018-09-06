Башкирский госфонд подал иск о взыскании с ФК "Уралсиб" 6 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) рассчитывает взыскать с АО "Финансовая корпорация "Уралсиб" 6 млрд рублей, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Третьими лицами по делу выступают Банк России, ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и банк "Уралсиб".

Такая же сумма фигурировала в сделке между фондом и банком "Уралсиб", заключенной в ноябре 2008 года. По условиям договора, фонд разместил в банке 10-летний субординированный депозит под 13,2% годовых с целью увеличения резервов кредитной организации. Позднее срок размещения средств был продлен до 31 декабря 2019 года, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 4 сентября, дата его рассмотрения пока не назначена. Суть исковых претензий не уточняется.

ФК "Уралсиб" была акционером одноименного банка с 2008 года. Председатель совета директоров корпорации Николай Цветков являлся ключевым совладельцем кредитной организации до 4 ноября 2015 года, когда ЦБ объявил о ее санации. Инвестором стал бизнесмен и в прошлом высокопоставленный чиновник Владимир Коган, который приобрел 82% акций кредитной организации. Цветков сохранил миноритарный пакет.

После принятия регулятором решения о санации банк "Уралсиб" продолжал выплачивать проценты по депозиту, сообщалось ранее, но известно также, что в октябре 2016 года банк обратился в Арбитражный суд города Москвы для разрешения спора по поводу ряда сделок в рамках договора. В апреле 2018 года стороны пришли к мировому соглашению, по которому кредитная организация должна была выплатить фонду 62,92 млн руб. несколькими траншами до 1 октября 2019 года, а если этого не произойдет, то уже 462,18 млн руб.

К моменту публикации "Интерфаксу" не удалось выяснить, чем вызваны претензии к ФК "Уралсиб", основными владельцами которой, по данным "СПАРК-Интерфакс", являются две кипрские компании - Campsbay Limited и Dalecoast Limited, а миноритарием (5,33%) - Н.Цветков.

Банк "Уралсиб" по итогам второго квартала 2018 года занял 17-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".