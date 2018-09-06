Международные резервы РФ с 24 по 31 августа выросли на $3,5 млрд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 31 августа составили $460,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 августа международные резервы равнялись $457,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.