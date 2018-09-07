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Экономика

Денежная база в России снизилась с 24 по 31 августа на 62,2 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 августа составил 10294,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 августа денежная база в России равнялась 10356,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,6%, или на 62,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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Теги: ЦБ РФ

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