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Расходы по программе развития Крыма вырастут еще на 41 млрд рублей

ФЦП по развитию региона продлена еще на два года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя на 2 года, до 2022 года, и направило на ее мероприятия дополнительные средства, говорится в постановления кабинета министров от 5 сентября, опубликованном в понедельник на портале publication.pravo.gov.ru.

"Слова "до 2020 года" заменить словами "до 2022 года", - такие изменения вносятся в постановление российского правительства от августа 2014 года, которым утверждалась крымская ФЦП.

Как сообщалось, кабинет министров неоднократно вносил правки в программу, в последний раз - в январе 2018 года, когда расходы на развитие полуострова были увеличены на 1,4%, или на 11,77 млрд рублей, до 837,17 млрд рублей.

Теперь расходы выросли еще на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Ранее, в марте текущего года, о планах продлить действие крымской ФЦП говорил вице-премьер Дмитрий Козак. "Уже очевидно, что начало проектирования, строительства и реконструкции в 2019 году нескольких десятков новых объектов потребует продления срока действия программы на один-два года. В настоящее время правительство прорабатывает этот вопрос", - сказал он тогда.

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