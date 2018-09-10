Медведев создал правкомиссию по модернизации экономики и возглавил ее

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России создается правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию под руководством главы правительства, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Председателем комиссии стал сам Медведев. Его замы - вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. Организаторские функции возложены на замглавы аппарата правительства Алексея Уварова, назначенного ответственным секретарем комиссии.

Предприниматели в составе комиссии представлены достаточно нестандартно: помимо Германа Грефа, Виктора Вексельберга и Александра Абрамова, привычных участников различных форматов взаимодействия бизнеса и власти, туда включены председатель совета директоров ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон"), владелец NPV Engineering, "Газпром бурения" и ряда других активов Игорь Ротенберг, основатель и гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Кроме того, в комиссию вошел вице-премьер в предыдущем составе правительства Медведева, ныне сопредседатель совета Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.