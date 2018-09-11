"Аэрофлот" построит два региональных хаба

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в рамках обновленной стратегии развития группы планирует построить два региональных хаба, заявил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы рассматриваем возможность построения двух хабов", - сказал он, отказавшись уточнить, в каких регионах они планируются. Савельев пояснил, что "Аэрофлот" сейчас производит оценку аэропортов и ведет предварительные переговоры.

Глава "Аэрофлота" также рассказал о критериях отбора будущих хабов. "Мы должны выбрать тот хаб, где есть железная дорога рядом, где есть автомобильные дороги. Плюс нужен аэропорт, который с пониманием относится к развитию: мы же не можем там организовать собственную службу кейтеринга и хэндлинга - мы должны договариваться на каких-то условиях".

В августе совет директоров "Аэрофлота" утвердил изменения в стратегию группы до 2023 года, они, в частности, предполагают создание региональных баз и хабов. До сих пор авиакомпания "Аэрофлот" базировалась в московском аэропорту "Шереметьево".