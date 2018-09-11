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Экономика

Марк Карни останется во главе Банка Англии до января 2020 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка Англии Марк Карни останется во главе ЦБ на полгода дольше положенного срока и уйдет в отставку в конце января 2020 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

По правилам срок полномочий Карни истекает в конце июня 2019 года, однако он останется на своей должности, чтобы обеспечить плавный выход страны из ЕС.

"В этот важнейший период важно, чтобы все делали все возможное, чтобы Brexit был плавным и успешным, - заявил Карни в ответ на просьбу министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда. - Подтверждаю, что сочту за честь продлить срок своих полномочий до января 2020 года".

Ранее глава Банка Англии подтвердил, что ведет переговоры о продлении срока, но на тот момент он отказался раскрывать подробности.

Также министерство финансов сообщило о переназначении Джона Канлиффа заместителем председателя Банка Англии по финансовой стабильности на новый пятилетний срок.

Традиционно британский Минфин публикует объявление о будущей вакансии примерно за год, в течение июля, хотя перед назначением Карни (в 2012 году) оно появилось лишь в сентябре. На этот раз в июле объявления не было, и на рынках началось живое обсуждение перспектив того, что смена главы Банка Англии откладывается. После выхода материала Evening Standard Минфин отметил, что в этом году сроки публикации объявления будут сопоставимы с 2012 годом.

Канадец Карни возглавил Банк Англии в июле 2013 года. Он является 120-м управляющим британского Центробанка и первым иностранцем на этом посту. 53-летний экономист ранее работал в Goldman Sachs, в канадском министерстве финансов и Банке Канады. С 2011 года является председателем международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).

Обычно срок пребывания на посту управляющего Банка Англии составляет восемь лет. Однако осенью 2012 года министр финансов Великобритании сообщил парламенту, что Карни намерен проработать всего пять лет и уйти в отставку в июне 2018 года. В 2016 году канадец пообещал остаться еще на год, до конца июня 2019 года, из-за Brexit. В июне и июле текущего года он отрицательно отвечал на вопросы о том, возможно ли еще одно такое продление.

Семья Карни вернулась в Канаду летом 2018 года.

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Теги: Великобритания, Банк Англии, Марк Карни
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