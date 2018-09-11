Индекс оптимизма малого бизнеса США в августе обновил исторический максимум

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США вырос в августе на 0,9 пункта и составил 108,8 пункта, что соответствует максимуму за все время наблюдений - с конца 1973 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован еще при президенте США Рональде Рейгане в 1983 году на уровне 108 пунктов, и до сих пор уверенность малого бизнеса не возвращалась к этой отметке.

NFIB объясняет рост оптимизма предприятий малого бизнеса налоговыми льготами и смягчением регулирования.

В августе шесть из десяти составляющих индекса продемонстрировали подъем, при этом индикаторы незаполненных вакансий и планов создания рабочих мест достигли рекордно высоких отметок. Показатель планов капиталовложений вырос до максимума с 2007 года.

Доля предприятий малого бизнеса, которые считают, что сейчас самое удачное время, чтобы расширить операции, совпала с майским уровнем 34%, который был самым высоким за все время наблюдений.

Рекордно высокая доля бизнесменов (25%) назвала "качество рабочей силы" важнейшей проблемой и камнем преткновения своей компании.