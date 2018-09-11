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Сталевары США потребовали повышения зарплат на фоне роста прибыли из-за пошлин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Работники сталелитейных предприятий США требуют повышения заработной платы, поскольку прибыль компаний отрасли выросла из-за дефицита стали и повышения цен на нее после введения пошлин на импортную продукцию, пишет The Wall Street Journal.

Профсоюз сталеваров United Steelworkers утверждает, что компании не хотят делиться прибылью.

Работники двух из крупнейших производителей стали в США - United States Steel Corp. (US Steel) и ArcelorMittal SA - поручили лидерам профсоюза созвать забастовку, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение с работодателями. На долю US Steel и ArcelorMittal приходится 40% американского производства плоского стального проката.

Коллективные трудовые договоры обеих компаний истекли 1 сентября. В 2015 году, когда US Steel согласовала предыдущий контракт сроком на три года, ее сотрудники согласились не требовать повышения зарплат из-за сложной ситуации в отрасли.

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В этом году US Steel предложила контракт сразу на шесть лет с увеличением оплаты труда на 4% в первый год, на 3% во второй и третий годы и на 1% в год в течение остального срока. Таким образом, минимальный базовый оклад вырастет с $63,5 тыс. в этом году до $71,7 тыс. в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп с конца марта ввел пошлины на импорт стали в США на уровне 25%. Цены на сталь в США с начала года подскочили более чем на 30%, поскольку у американских производителей появилась возможность повышать цены на фоне снижения ценовой конкуренции поставок из-за рубежа. Спрос на сталь продолжает увеличиваться вместе с ростом экономики в целом.

US Steel ожидает повышения скорректированной доналоговой прибыли в этом году более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира с предприятиями во многих странах, не дает отдельного прогноза для операций в США.

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Теги: США, United States Steel Corp, ArcelorMittal SA

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