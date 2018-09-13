ЕС продлил санкции против России до 15 марта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Европейский Союз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября.