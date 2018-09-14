Решение Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций против РФ вступит в силу в субботу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В "Официальном журнале" Евросоюза в пятницу опубликовано постановление Совета ЕС от 12 сентября о продлении на шесть месяцев - до 15 марта 2019 года - индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе.

Как сообщалось, Совет ЕС объявил 13 сентября 2018 года, что продлил ограничительные меры из-за действий, "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины" на дальнейшие шесть месяцев.

Решение было принято по письменной процедуре.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо индивидуальных мер против ряда физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России (до 31 января 2019 года), и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях до 23 июня 2019 года.