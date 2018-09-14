Рубль ослаб к евро и вырос к доллару на старте торгов пятницы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,12-68,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,19 руб./$1 (-6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 79,84 руб./EUR1 (+6 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 0,6 копейки к уровню закрытия четверга, до 73,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,7 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов пятницы в ожидании заседания Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке (большинство аналитиков и участников рынка ждут ее сохранения на уровне 7,25% годовых).