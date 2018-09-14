Денежная база в России выросла с 31 августа по 7 сентября на 65,2 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 сентября составил 10359,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 31 августа денежная база в России равнялась 10294,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,63%, или на 65,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.