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Ирландия взыскала с Apple недоплаченные налоги с процентами на 14,3 млрд евро

Как утверждала Еврокомиссия, Ирландия предоставляла компании незаконные налоговые послабления с 2003 по 2014 гг.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ирландия получила от американской Apple 14,3 млрд евро в рамках взыскания властями страны незаконно полученных компанией налоговых субсидий, а также соответствующих процентов, по решению Еврокомиссии.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью объявил во вторник, что правительство страны взыскало с Apple 13,1 млрд евро недоплаченных налогов, а также 1,2 млрд евро в качестве процентов.

Ранее правительство Ирландии и Apple договорились, что компания будет перечислять средства на специальный счет эскроу на период рассмотрения европейским судом апелляций Apple и ирландских властей на решение Еврокомиссии.

Как сообщалось, в августе 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии. Apple обжаловала это решение в суде, а ее глава Тим Кук назвал его политическим и нечестным и заявил, что подход ЕК повлияет на дальнейшие решения Apple об инвестициях в Европе. Срок взыскания, установленный Еврокомиссией, истек еще 3 января 2017 года.

Донохью подчеркнул во вторник, что правительство Ирландии не согласно с решением Еврокомиссии по делу Apple и "добивается его аннулирования в европейских судах", пишет газета Financial Times.

Как утверждала ЕК, Ирландия предоставляла Apple незаконные налоговые послабления в период с 2003 по 2014 год, что привело к существенному снижению налоговых выплат компании. По данным Еврокомиссии, "избирательный подход ирландских властей обеспечил снижение эффективной ставки налога на прибыль Apple с 1% от прибыли в Европе в 2003 году до 0,005% в 2014 году".

Низкие ставки налога на прибыль компаний - краеугольный камень экономической политики Ирландии. Базовая ставка налога составляет 12,5% и является минимальной среди стран Западной Европы. Благодаря этому в Ирландии размещены подразделения более чем 700 крупных американских компаний, создавших в стране 140 тыс. рабочих мест.

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Теги: Ирландия, Apple

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