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У страховой компании "Ингосстрах" сменился совладелец

Сделка по продаже 16% акций партнером Олега Дерипаски Павлом Езубовым могла быть осуществлена в интересах итальянского страховщика Generali

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмены Алексей Коновалов и Андрей Панов стали владельцами 16,03% акций "Ингосстраха", которые раньше принадлежали Павлу Езубову. Сделка по продаже доли могла быть осуществлена в интересах итальянского страховщика и одного из владельцев компании - Generali для получения контроля в российской страховой компании. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По словам источника, "Generali вела переговоры по увеличению доли участия до контрольного значения - около 55%. При этом их стратегически интересует участие в группе "Ингосстраха", куда входит банк, три пенсионных фонда и управляющая компания, группа "ИНГО". Также интерес иностранный инвестор проявляет к таким участникам рынка, как "Чрезвычайная страховая компания", "Ингосстрах-М" (специализируется на ОМС), страховщику жизни и сети коммерческих поликлиник "Будь здоров".

Источник сказал, что оценка стоимости всего "Ингосстраха" составляет порядка 1 млрд евро. Он выразил сомнение в том, что такая сделка могла носить технический характер и иметь цель "вывести из под возможных санкций страховщика Олега Дерипаски". "На нее санкции прямо не распространяются", - отметил собеседник агентства.

В "Ингосстрахе" отказались от комментариев.

Алексей Коновалов и Андрей Панов стали поровну владеть частью компании через АО "Диалог" и ООО "Радужное". Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 24 августа 2018 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Коновалов также является владельцем 130 компаний, в том числе одним из бенефициаров "СГ-Риелти", которому в свою очередь принадлежит 2,5% в "СОГАЗе". Панов владеет еще 42 бизнесами.

Как сообщила газета "Ведомости", несколько лет назад бизнесмены принимали участие в одной из сделок холдинга "Базовый элемент" Дерипаски. В декабре 2015 года подконтрольная "Базэлу" "Красноярская ГЭС" уступила контроль над красноярским аэропортом "Емельяново" ООО "КрасИнвест". Стопроцентным владельцем "КрасИнвеста" стало московское АО "Базовый аэропортовый оператор", совладельцы которого - Коновалов и Панов.

Как сообщал источник "Интерфакса" на страховом рынке в конце лета, Езубов продает свою долю в компании, сделка находится в финальной стадии.

Согласно списку аффилированных лиц "Ингосстраха" за 9 месяцев, опубликованному во вторник, Езубов перестал быть аффилирован со страховщиком.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, прямыми акционерами страховщика являются: ООО "Гранит" (16,29%, конечный собственник - Евгений Агарков), ООО "Бекар-Сервис", ООО "Новый капитал" (15,85%), ООО "Дженерали Руссиа Энд Си-Ай-Эс" (15,85%), ООО "Софт-Карат" (15,68%, конечный владелец - Виктория Бражник), Дерипаска (10%), ООО "Вега" (6,75%), акционеры-миноритарии (3,55%). Акционерам, контролируемым международной страховой группой Generali, принадлежит 38,5%.

На запрос о приобретении контрольного пакета российского страховщика в пресс-службе Generali "Интерфаксу" ранее сообщили, что "не комментируют какие-либо рыночные слухи".

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Теги: Ингосстрах, Алексей Коновалов, Андрей Панов, Generali
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У страховой компании "Ингосстрах" сменился совладелец

Сделка по продаже 16% акций партнером Олега Дерипаски Павлом Езубовым могла быть осуществлена в интересах итальянского страховщика Generali Подробнее
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