Экономика

Банк Японии сохранил неизменным курс кредитно-денежной политики

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Японский ЦБ также подтвердил июльскую формулировку о том, что он готов в дальнейшем скорректировать ориентиры доходности гособлигаций, допустив их колебания в зависимости от уровня экономической активности и инфляции.

Ранее глава Банка Японии Харухико Курода дал понять, что допускает повышение доходности десятилетних госбумаг до 0,2%.

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