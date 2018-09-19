Главные новости
19сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 19 сентябряВ миреКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонВ РоссииКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке
Экономика

Фондовые индексы США выросли, несмотря на эскалацию торгового спора Вашингтона и Пекина

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник, трейдеры проигнорировали эскалацию напряженности в торговой сфере, пишет MarketWatch.

Администрация президента США Дональда Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.

Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

"Хотя заявление США о новых пошлинах было ожидаемым, оно разочаровало инвесторов, которые надеялись на некоторое потепление отношений Вашингтона и Пекина", - отмечает главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

"По моему мнению, Трамп пытается подтолкнуть партнеров к переговорам, чтобы пересмотреть условия торговых соглашений, которые долгое время благоприятствовали другим странам, а не Штатам. Его методы, может быть, не совсем традиционны, однако экономика США является сильной, а корпоративные прибыли и уровни доверия - как потребительского, так и делового - высокими", - цитирует MarketWatch главного инвестиционного стратега Slate Stone Wealth Роберта Павлика.

Акции Oracle Corp. потеряли 0,3% по итогам торгов во вторник. Прибыль одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в первом финансовом квартале превзошла ожидания, однако выручка компании не оправдала прогнозов.

Oracle в июне-августе получила выручку в размере $9,19 млрд, тогда как консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal экспертов предусматривал этот показатель на уровне $9,24 млрд. Выручка в сфере облачных услуг и лицензионной поддержки, одного из ключевых подразделений Oracle, не оправдала ожиданий.

Стоимость бумаг Tesla упала на 3,4%. Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций Visa Inc. и MasterCard Inc. прибавили соответственно 1% и 1,7%. Visa, MasterCard и ряд американских фининститутов заплатят в общей сложности около $6,2 млрд для урегулирования самого крупного классового иска в антимонопольном разбирательстве. Соглашение касается давнего дела, в рамках которого ритейлеры обвиняли платежные системы, а также банки, выпускающие пластиковые карты, в завышении размера взымаемых с них комиссий.

Капитализация американского дистрибьютора химикатов Univar увеличилась на 2,2%. Накануне компания сообщила, что планирует приобрести конкурирующую Nexeo Solutions Inc. за $2 млрд денежными средствами и акциями. Nexeo Solutions принадлежит компании министра торговли США Уилбура Росса WL Ross Holdings с 2016 года, когда она была приобретена за $1,6 млрд. Акции Nexeo Solutions взлетели почти на 15%.

Стоимость акций General Mills Inc. упала на 7,6% после публикации квартальной отчетности производителем продуктов питания. Прибыль компании в первом финквартале превзошла ожидания рынка, однако выручка оказалась хуже прогнозов.

Квартальный отчет AutoZone Inc., продающей автокомпоненты, также разочаровала трейдеров. Акции компании потеряли в цене около 2%.

Бумаги Viking Therapeutics Inc. взлетели в цене на 87% после того, как фармкомпания объявила о положительных результатах испытаний одного из своих препаратов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 184,84 пункта (0,71%) и составил 26246,96 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 15,51 пункта (0,54%) - до 2904,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 60,32 пункта (0,76%) и составил 7956,11 пункта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

Экономика
США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
Дональд Трамп посетовал на желание европейцев покупать газ у РоссииПодробнее
 Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
 Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"
На передачу активов "Чеченнефтехимпрома" претендовала "Роснефть"Подробнее
 Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийСбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
Глава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях"Подробнее
Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"
Пик добычи ожидается в 2021 году на отметке в 570 млн тоннПодробнее
 Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Он превысил отметку в 2379,8 пунктаПодробнее
 Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
 Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из КитаяТрамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая
Уже сейчас действуют американские пошлины на китайские товары на сумму $50 миллиардовПодробнее
 Санкции как окно возможностейСанкции как окно возможностей
Иностранным консультационным фирмам становится все труднее работать в РФ; их место начали занимать российские компанииПодробнее
 Ставка отправилась в путь за удаляющимся таргетомСтавка отправилась в путь за удаляющимся таргетом
ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2014 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 19 сентябряВ миреКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонВ РоссииКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеСпорт"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовЭкономикаСША не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеОперации РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны США Подробнее

Окончательное решение о признании результатов выборов в Приморье примет крайизбирком

Банк Японии сохранил неизменным курс кредитно-денежной политики

Аварию в Воронежской области будут расследовать в рамках уголовного дела

Экс-глава Росприроднадзора Сидоров назначен вице-президентом группы "Новый поток"

Штаб Тарасенко передал свои жалобы на ход второго тура выборов губернатора Приморья комиссии ЦИК

Что случилось этой ночью: среда, 19 сентября

Межкорейский саммит, авария с пассажирскими автобусами под Воронежем Подробнее

Спикером Заксобрания Иркутской области избран представитель "Единой России"

Подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Тена продлили арест

КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон

КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонПока нет сведений о денуклеаризации Подробнее

Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

По итогам межкорейского саммита ожидается подписание документов

Бывший мэр Хабаровска войдет в состав команды губернатора Шпорта

Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке

Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКомиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора Приморья Подробнее

Осужденный в США российский летчик Ярошенко заявил о нежелании администрации американской тюрьмы предоставлять ему медпомощь

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');