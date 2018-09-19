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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,02-0,1%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящую динамику на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, подогретой ослаблением геополитической напряженности после прошедшего межкорейского саммита; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,1%, причем первый обновил свой максимум.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2403,15 пункта (+0,02%, максимум дня и новый пик - 2405,93 пункта), индекс РТС - 1124,2 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар подешевел до 67,19 руб./$1 (-0,19 рубля).

КНДР по итогам межкорейского саммита приняла решение полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны. Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.

Кроме того, позитивом для рынка акций РФ стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник о том, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Повысились в цене рублевые акции Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Мечела" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Башнефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Просели бумаги "РусАла" (-2,4%), "Транснефти" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Индексы в США накануне выросли, трейдеры проигнорировали эскалацию напряженности в торговой сфере. Администрация президента США Дональда Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ). В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.

Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".

В среду в Азии продолжился подъем индексов (Япония выросла на 1,1%, Китай прибавляет 1,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).

Банк Японии, завершивший в среду двухдневное заседание, не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Нефть утром в среду сохраняет попытки роста, подогретого накануне сигналами, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $79,18 за баррель (+0,2% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $69,77 за баррель (+0,3% и +1,4% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 МСК в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за минувшую неделю на 3 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 282 тыс. баррелей.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов в среду возможно продолжение наметившегося движения вверх по индексу РТС - с позиций технического анализа, состоявшийся накануне пробой верхней границы консолидационного диапазона подразумевает более высокие среднесрочные цели. К благоприятным для российского рынка новостям можно отнести заявление президента США Трампа об отсутствии планов введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2".

Вместе с тем, возвращение инвесторов на развивающиеся рынки в целом может оказаться неустойчивым процессом - потенциальной угрозой является рост процентных ставок в США, доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 3,0% годовых. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль в направлении отметки 67 руб./$1.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, позиции рубля укрепляются по мере стабилизации новостного фона и даже появления признаков его улучшения. Довольно сильное впечатление на участников рынка произвели сообщения о том, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей. Саммит, на котором европейские чиновники обсудят в том числе "дело Скрипалей", состоится 20 сентября.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, нефть растет на заявлениях Саудовской Аравии, которые носят спекулятивную составляющую, а не фундаментальные причины. Утверждение, что Саудовская Аравия не вынесет цену на нефть ниже $80 за баррель (экспортный сорт из этого региона сейчас стоит почти на $10 дешевле), лишено оснований. Долговая нагрузка Саудовской Аравии находится на уровне 17% ВВП, рост ВВП составляет 1,15%, а инфляция - 2,2%. Реакция рынка на заявления из Саудовской Аравии будет недолгой, нефть пока не выйдет из коридора $70-80 по марке Brent.

Накануне вышли данные по оттоку средств нерезидентов из России в августе - он превысил $1 млрд. В сентябре объем оттока может оказаться сопоставимым. Если Минфин РФ не будет повышать доходность долгое время, то нерезиденты продолжат сокращать позиции в ОФЗ, пользуясь каждым удобным моментом на рынке. Индекс МосБиржи в среду может вновь достичь максимума на фоне роста бумаг финансового сектора, ориентируюсь на диапазон 2400-2420 пунктов, считает эксперт.

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Теги: МосБиржа, РТС
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