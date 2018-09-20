Цена на нефть Brent приблизилась к $80 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подорожал на $0,29 (0,37%) - до $79,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,58 (0,82%) - до $71,70 за баррель.

Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за американских санкций. Кроме того, они ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, на которой некоторые представители ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

По итогам торгов в среду контракты на Brent поднялись на $0,37 (0,5%) - до $79,40 за баррель, тогда как WTI прибавила $1,27 (1,8%) и стоила $71,12 за баррель.

Согласно официальным данным американского министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3 млн баррелей. Однако накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов, и инвесторы были рады любому снижению в официальных данных.

Между тем Тарик Захир из Tyche Capital Advisors призывает участников рынка не забывать о растущей доходности US Treasuries и предстоящем повышении процентных ставок, поскольку эти факторы могут ослабить спрос на нефть.

Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 3% и подобралась к максимуму за семь лет.

"Если этот подъем продолжится в сочетании с торговой войной, мы можем увидеть падение на рынках акций наряду с замедлением мирового роста, особенно если торговая война выйдет на новый уровень. Даже с учетом того, что рынок, как ожидается, будет получать меньше иранских баррелей, глобальная макрокартина к концу года может ослабить спрос на нефть", - считает Захир.