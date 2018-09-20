Экономика

Цена на нефть Brent приблизилась к $80 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подорожал на $0,29 (0,37%) - до $79,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,58 (0,82%) - до $71,70 за баррель.

Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за американских санкций. Кроме того, они ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, на которой некоторые представители ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

По итогам торгов в среду контракты на Brent поднялись на $0,37 (0,5%) - до $79,40 за баррель, тогда как WTI прибавила $1,27 (1,8%) и стоила $71,12 за баррель.

Согласно официальным данным американского министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3 млн баррелей. Однако накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов, и инвесторы были рады любому снижению в официальных данных.

Между тем Тарик Захир из Tyche Capital Advisors призывает участников рынка не забывать о растущей доходности US Treasuries и предстоящем повышении процентных ставок, поскольку эти факторы могут ослабить спрос на нефть.

Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 3% и подобралась к максимуму за семь лет.

"Если этот подъем продолжится в сочетании с торговой войной, мы можем увидеть падение на рынках акций наряду с замедлением мирового роста, особенно если торговая война выйдет на новый уровень. Даже с учетом того, что рынок, как ожидается, будет получать меньше иранских баррелей, глобальная макрокартина к концу года может ослабить спрос на нефть", - считает Захир.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Brent

Новости по теме

Экономика
Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиалеДиректор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале
Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию итогов внутреннего расследованияПодробнее
 Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCSchlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC
Для покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости"Подробнее
 США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
Дональд Трамп посетовал на желание европейцев покупать газ у РоссииПодробнее
 Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"
На передачу активов "Чеченнефтехимпрома" претендовала "Роснефть"Подробнее
 Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийСбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций
Глава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях"Подробнее
 Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"
Пик добычи ожидается в 2021 году на отметке в 570 млн тоннПодробнее
 Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Он превысил отметку в 2379,8 пунктаПодробнее
 Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
 Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из КитаяТрамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая
Уже сейчас действуют американские пошлины на китайские товары на сумму $50 миллиардовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20СпортЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовВ миреБеспилотник США в течение пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФСпортИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

Новым гендиректором "Силовых машин" стал Тимур Липатов из "Интер РАО"

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноГлава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможным Подробнее

Врио губернатора Приморья Тарасенко поддержал отмену итогов выборов

Заксобрание Приморья заявило о планах назначить дату повторных выборов 26 сентября

СКР не приступал к проверкам по фактам нарушений на выборах главы Приморья

Абэ переизбран главой правящей партии Японии

Ищенко обжалует в суде решение об отмене результатов выборов в Приморье

Врио губернатора Приморья Тарасенко останется на своем посту до новых выборов

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Хорошавина Lexus продан за 2,5 млн рублей

Цена на нефть Brent приблизилась к $80 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 20 сентября

Выходные в 2019 году; соболезнования и объяснения в связи с крушением Ил-20 Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');