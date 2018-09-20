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Экономика

Поступление налогов в бюджет РФ выросло в январе-августе на 21,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 трлн рублей налогов, что на 21,5%, или на 2,4 трлн рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на совместной коллегии ФНС и Федеральной таможенной службы.

В федеральный бюджет за это время поступило 7,5 трлн рублей, что на 28,7%, или на 1,7 трлн рублей, больше, чем за тот же период 2017 года.

Основными драйверами роста поступлений помимо НДПИ, увеличившегося за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, по словам Мишустина, стали налог на прибыль, который вырос на 20%, или на 449 млрд рублей, НДС - на 15%, или на 291 млрд рублей, НДФЛ - на 12,5%, или на 253 млрд рублей.

За счёт улучшения налогового администрирования было получено 250 млрд рублей, сообщил глава ФНС.

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Теги: ФНС, Михаил Мишустин
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