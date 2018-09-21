ФАС оценила риски преференций в госзакупках для "Русских машин"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сочла рискованной инициативу Минпромторга установить преференции для ООО "Русские машины" и группы "ГАЗ" в региональных и муниципальных госзакупках, однако предложит альтернативные варианты поддержки подпавшего под санкции бизнеса Олега Дерипаски.

"Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России. Его принятие в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Кроме того, изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах", - заявил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, которого "Интерфаксу" процитировала пресс-служба регулятора.

По его словам, в ФАС убеждены, что "меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров".

"Установление искусственных запретов и ограничений в условиях конкуренции лишает организации стимулов для инновационного развития отечественного производства. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств на территории России", - сказал Лобов.

Он отметил, что на сегодняшний день с учетом норм постановления правительства № 656 (о запрете на допуск товаров машиностроения из иностранных государств к госзакупкам - ИФ) к закупке допускается участник, который может предложить товары только из стран ЕАЭС. "В случае принятия рассматриваемого проекта Минпромторга заявки таких участников также будут отклонены на закупках", - пояснил Лобов.

"В настоящий момент мы прорабатываем альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции, которые будут направлены на рассмотрение авторам документа", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Минпромторг разработал проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить преференции для ООО "Русские машины" и группы "ГАЗ" Олега Дерипаски при участии этих компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках.

В материалах на сайте regulation.gov.ru говорится, что проектом постановления планируется утвердить перечень видов товаров машиностроения (перечень №1), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд, а также перечень производителей автомобильной и строительно-дорожной техники, в отношении которых введены санкции (перечень №2).

Проект документа устанавливает, что для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд товаров машиностроения в перечне N1 заказчик отклоняет все заявки с товарами, производителем которых является организация, не включенная в перечень №2, при условии, что подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок о поставке такой продукции, производителем которых является организация, включенная в перечень №2.

В материалах проекта постановления отмечается, что документ был подготовлен Минпромторгом во исполнение решений, принятых 14 сентября 2018 г. на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

Перечень №1 включает в себя список из порядка 50 типов продукции.

"Учитывая, что ООО "Русские машины" косвенно владеет свыше 50% в уставном капитале компаний, объединенных под брендом "Группа ГАЗ", под санкциями США находятся, в том числе, следующие производственные предприятия: ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Ликинский автобусный завод", ООО "КАВЗ", АО "Автомобильный завод "Урал", ООО "РМ - ТЕРЕКС", ЗАО "Тверской экскаватор" , ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ЗАО "Брянский арсенал" , ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" , ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", - отмечается в материалах к проекту.

Проект постановления также устанавливает, что товары, входящие в перечень N1 и товары, не входящие в него, не могут быть включены в один лот (один контракт).

Кроме того, не допускается замена отклоненных согласно данному документу заявок с продукцией компаний не из санкционного списка на заявку с такой же продукцией.

Наконец, если компания-участник закупки находится под санкциями (то есть входит в перечень №2), то она может представить требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, "установленных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления" - об отклонении заявок компаний не из перечня №2.

В апреле 2018 года в отношении ряда российских компаний, в том числе машиностроительных активов "Базового элемента" Дерипаски - группы "ГАЗ" и "Русских машин" - были введены санкции со стороны правительства США, "которые накладывают ряд ограничений на деятельность группы в иностранных юрисдикциях".

Американский Минфин позднее заявлял, что может снять санкции с группы "ГАЗ" и связанных с ней компаний в случае, если Дерипаска откажется от контролирующей доли - через "Русские машины" ему принадлежит около 80% "ГАЗа".