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У "Газпрома" в 2019 году изымут в бюджет 9 млрд рублей недоплаченных акцизов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в связи с уточнением налоговых деклараций в 2019 году должен будет дополнительно перечислить в федеральный бюджет 8 млрд 780,4 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2019-2021 годы.

Документ опубликован на сайте Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В части расчетов прогнозируемых доходов федерального бюджета от поступлений акцизов на ближайшую трехлетку указываются, в частности, потенциальные потери от изменения ставок акцизов в рамках налогового маневра для прямогонного бензина, расчеты от изменения специфических ставок акцизов на нефтепродукты. При этом в разделе "прочее" указывается, что в 2019 году прогнозируется возврат в федеральный бюджет РФ части сумм акциза на природный газ, ранее перечисленных ПАО "Газпром" в связи с уточнением налоговых деклараций, в размере 8 млрд 780,4 млн рублей.

В Минфине отказались комментировать суть предложенных изменений.

В начале июля Госдума одобрила предложенные правительством поправки в Налоговый кодекс, по которым для "Газпрома" временно (с 1 сентября до 31 декабря 2018 года) был повышен коэффициент расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, временное повышение НДПИ было необходимо для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в размере 72 млрд рублей, которые возникли из-за неполной уплаты компанией дивидендов за 2017 год.

Внося предложение о повышении НДПИ с 1 сентября 2018 года, Трунин пояснил, что мера по изъятию средств у "Газпрома" через краткосрочное повышение НДПИ может применяться и впоследствии, если компания вновь будет принимать решение о выплате дивидендов в сумме меньше 50% от чистой прибыли по МСФО.

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Теги: Газпром

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