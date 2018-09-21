ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 сентября, составляет 66,2497 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,34%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 сентября, составляет 78,0753 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,41%.