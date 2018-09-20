ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 сентября, составляет 66,4725 рублей, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,81%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 сентября, составляет 77,7529 рублей. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,78%.