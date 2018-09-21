Суд отказал банку "Открытие" в мерах обеспечения по искам к 9 бывшим топ-менеджерам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы на текущей неделе отказал санируемому банку "Открытие" в принятии мер обеспечения по искам к девяти бывшим топ-менеджерам, следует из картотеки суда.

Банк требовал арестовать денежные средства ответчиков на разные суммы и временно запретить им покидать границы Российской федерации.

Иски заявлены о признании недействительными сделок и применении последствий их недействительности.

В своих ходатайствах банк указал, что "непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчика с истцом прекращены".

Однако суд посчитал, что банк "аргументировано и документально не обосновал свое требование", не представил доказательств того, что непринятие мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта, "может привести к нарушению прав и законных интересов заявителя".

Ранее сообщалось, что в конце августа банк "Открытие" подал в Арбитражный суд Москвы иски к девяти бывшим менеджерам кредитной организации и "Открытие холдинга".

Иски, в частности, были поданы к трем бывшим сотрудникам холдинга - Сергею Бабкину и Александру Тарабрину (входили в правление), Константину Чигиреву (экс-заместитель гендиректора холдинга по информационной безопасности), а также к шести бывшим сотрудникам банка - Елене Будник (экс-зампред правления), Геннадию Жужлеву (входил в правление, руководил корпоративным блоком), Татьяне Серебренниковой (входила в совет директоров), Антону Сбытову (бывший управляющий директор по казначейству), а также к двум бывшим старшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Николаю Яровому.

"Иски направлены на возврат незаконно выплаченных топ-менеджерам банка бонусов, которые были получены ими незадолго до назначения в банке временной администрации, когда сам банк находился в предбанкротном состоянии. Данные выплаты банк считает необоснованными, в связи с чем и были поданы обращения в суд", - сообщили ранее "Интерфаксу" в кредитной организации.

Между тем глава "Открытия" Михаил Задорнов 5 сентября заявил журналистам, что бывшие топ-менеджеры банка "Открытие" добровольно вернули бонусы на 840 млн рублей, выплаченные им накануне финансового оздоровления кредитной организации.

"Из 1 млрд 418 млн рублей премий, выплаченных менеджерам и совету директоров в августе прошлого года, в несколько приемов уже сейчас добровольно путем переговоров вернулось банку и государству, потому что налог уплачен", - сказал он.

По словам Задорнова, было возвращено 840 млн рублей - примерно две трети от суммы выплаченных бонусов.

"Мы рассчитываем, что в конечном счете подавляющее количество этих средств вернется путем переговоров - это для нас самый оптимальный путь. Если не получается в переговорах, то уже путем судебных решений", - заявил тогда глава "Открытия".

Банк "Открытие" с августа 2017 года санируется ЦБ РФ. До этого он контролировался "Открытие холдингом".

Банк России в сентябре 2017 года заявил, что менеджмент "Открытия" накануне его финансового оздоровления получил повышенные бонусы по итогам работы за первое полугодие. Регулятор планировал оспорить в суде выплату этого вознаграждения. По словам представителей ЦБ, некоторые менеджеры банка добровольно вернули бонусы.