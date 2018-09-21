Главные новости
В РоссииГлава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовВ миреТрамп отложил публикацию связанных с "российским делом" материаловВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательства
Экономика

Рубль скорректировался вниз к доллару и евро на последних торгах недели

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после нескольких дней роста.

Курс доллара США составил 66,5 руб. в 19:00, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,06 руб., поднявшись на 2 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,1 копейки - до 71,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после нескольких дней непрерывного роста. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Кроме того, трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров.

Рост санкционных рисков увеличил продажи нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) в апреле и августе, однако в августе объем продаж был меньше, следует из данных "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.

В августе объем остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 92 млрд рублей, тогда как в апреле - на 137 млрд рублей, доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за август снизилась с 27,2% до 26%.

Нерезиденты начали активно снижать долю в ОФЗ в апреле, когда США ввели беспрецедентно жесткие санкции против ряда российских компаний и их владельцев, включив в "черный список" в том числе и публичные компании. В августе санкционные риски вновь возросли из-за публикации законопроекта группы американских сенаторов, которые предлагают распространить санкции на новый госдолг и госбанки РФ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке, по ее словам, составляла 26,6%.

Кроме того, согласно данным, опубликованным в "Обзоре рисков финансовых рынков" Центробанка, крупнейшие экспортеры РФ в августе 2018 года благодаря росту цен на нефть увеличили чистую продажу валютной выручки на 51% - до $16 млрд. "Сохранению устойчивости валютного рынка также способствовала активная продажа валютной выручки экспортерами. Крупнейшие компании-экспортеры в июле-августе текущего года были активны на валютном рынке", - отметил регулятор.

Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе высказал мнение, что рубль, который сейчас сильно недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры. В свою очередь, Набиуллина позднее ответила, что Банк России такой тенденции не наблюдает. ЦБ мониторит ситуацию продажи валюты 30 крупнейшими экспортерами, и в августе наблюдался рост этого показателя более чем на 50% в соответствии с ростом цен на нефть, заявила глава ЦБ.

Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций. Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой пятницы Brent прибавила 0,9%, WTI - почти 2,4%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 0,04% - до $78,73 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,34% - до $70,56 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,28 копейки, до 66,2497 руб., и увеличил курс евро на 32,24 копейки, до 78,0753 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 2,01 копейки по отношению к четвергу и составил 66,3914 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 7,06 копейки и составил 66,4876 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 155,864 млн, из которых $998,005 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 157,859 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,98 копейки, до 78,0678 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос 38,85 копейки и составил 78,2755 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,859 млн, из которых EUR352,193 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR234,666 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% и 7,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,83% и 8,07% соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,11% годовых.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не далиКонсультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не дали
Процедура спора в связи с дополнительными американскими пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий может занять несколько летПодробнее
 Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяцTesla покинул пятый топ-менеджер за месяц
Бегство топ-менеджеров совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска и интересом со стороны Минфина США и SECПодробнее
 Крымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублейКрымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублей
Использование новой схемы санации могло повлечь за собой санкцииПодробнее
 Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"
Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублейПодробнее
Emirates начала переговоры о приобретении EtihadEmirates начала переговоры о приобретении Etihad
Слияние компаний приведет к созданию крупнейшего в мире авиаперевозчика, сообщает BloombergПодробнее
 Объем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота, а с начала года - около 162 тонн золота Подробнее
 Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиалеДиректор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале
Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию итогов внутреннего расследованияПодробнее
 Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCSchlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC
Для покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости"Подробнее
 США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"
Дональд Трамп посетовал на желание европейцев покупать газ у РоссииПодробнее
 Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Помимо уголовного процесса в отношении главы компании ведется проверка Комиссии по ценным бумагам, которая также изучает его заявления в твиттере о выкупе акций TeslaПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовВ миреТрамп отложил публикацию связанных с "российским делом" материаловВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваВ РоссииКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаВ РоссииЖенщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов

Что произошло за день: пятница, 21 сентября

Глава Хакасии снялся с выборов, суд ликвидировал движение "СтопХам", неженских профессий в России станет меньше Подробнее

Кандидат от "Справедливой России" заявил о планах участвовать в выборах главы Хакасии

В Москве арестован президент группы компаний "Компьюлинк" Лящ

СМИ сообщали о связи Ляща с делом о хищениях в "Ростехе" Подробнее

В КПРФ назвали капитуляцией отказ Зимина от участия во втором туре выборов в Хакасии

Цветные металлы резко подорожали в пятницу на ослаблении торговых опасений

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Рубль скорректировался вниз к доллару и евро на последних торгах недели

В Думу внесены законопроекты о налоге для самозанятых граждан

Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов

Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовТеперь кандидату от КПРФ придется либо конкурировать с "эсером", либо с представителем "Партии роста" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');