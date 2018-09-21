Рубль скорректировался вниз к доллару и евро на последних торгах недели

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после нескольких дней роста.

Курс доллара США составил 66,5 руб. в 19:00, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,06 руб., поднявшись на 2 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,1 копейки - до 71,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после нескольких дней непрерывного роста. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Кроме того, трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров.

Рост санкционных рисков увеличил продажи нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) в апреле и августе, однако в августе объем продаж был меньше, следует из данных "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.

В августе объем остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 92 млрд рублей, тогда как в апреле - на 137 млрд рублей, доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за август снизилась с 27,2% до 26%.

Нерезиденты начали активно снижать долю в ОФЗ в апреле, когда США ввели беспрецедентно жесткие санкции против ряда российских компаний и их владельцев, включив в "черный список" в том числе и публичные компании. В августе санкционные риски вновь возросли из-за публикации законопроекта группы американских сенаторов, которые предлагают распространить санкции на новый госдолг и госбанки РФ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке, по ее словам, составляла 26,6%.

Кроме того, согласно данным, опубликованным в "Обзоре рисков финансовых рынков" Центробанка, крупнейшие экспортеры РФ в августе 2018 года благодаря росту цен на нефть увеличили чистую продажу валютной выручки на 51% - до $16 млрд. "Сохранению устойчивости валютного рынка также способствовала активная продажа валютной выручки экспортерами. Крупнейшие компании-экспортеры в июле-августе текущего года были активны на валютном рынке", - отметил регулятор.

Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе высказал мнение, что рубль, который сейчас сильно недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры. В свою очередь, Набиуллина позднее ответила, что Банк России такой тенденции не наблюдает. ЦБ мониторит ситуацию продажи валюты 30 крупнейшими экспортерами, и в августе наблюдался рост этого показателя более чем на 50% в соответствии с ростом цен на нефть, заявила глава ЦБ.

Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций. Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой пятницы Brent прибавила 0,9%, WTI - почти 2,4%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 0,04% - до $78,73 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,34% - до $70,56 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,28 копейки, до 66,2497 руб., и увеличил курс евро на 32,24 копейки, до 78,0753 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 2,01 копейки по отношению к четвергу и составил 66,3914 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 7,06 копейки и составил 66,4876 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 155,864 млн, из которых $998,005 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 157,859 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,98 копейки, до 78,0678 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос 38,85 копейки и составил 78,2755 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,859 млн, из которых EUR352,193 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR234,666 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% и 7,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,83% и 8,07% соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,11% годовых.