Экономика

Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе

Чиновник с молодости увлекается музыкой и успел побывать солистом нескольких коллективов в Петербурге

Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе
Алан Лушников
Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников покинет этот пост.

"Я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Он его еще не принял, но оно предложено к одобрению. Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта", - сообщил чиновник журналистам в пятницу. Сроки ухода с нынешнего поста он не назвал, дав понять, что они зависят не от него.

Говоря о дальнейших своих планах, Лушников заявил, что "будет петь". Чиновник с молодости увлекается музыкой. Являлся солистом нескольких музыкальных коллективов в Санкт-Петербурге. В настоящее время поет в группе CtrlBAND.

Лушников в начале 2017 г. сменил на посту заместителя министра транспорта РФ Алексея Цыденова (сейчас является губернатором Бурятии). В 2006-2008 гг. чиновник работал замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ. В 2008 г. непродолжительное время занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства.

В дальнейшем был помощником министра транспорта РФ Игоря Левитина. После перехода последнего в аппарат президента РФ Лушников стал помощником Аркадия Дворковича, который курировал тему транспорта в ранге вице-премьера и возглавлял совет директоров ОАО "Российские железные дороги", хотя в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда "Сколково".

Слухи об уходе Лушникова с поста замминистра, курирующего вопросы развития железнодорожной отрасли, появились еще в начале лета, после назначения на пост главы Минтранса Евгения Дитриха (сменил Максима Соколова). До этого по предложению Дитриха его заместитель был выведен из состава совета директоров РЖД.

Ж/д рынок при этом обсуждал ряд кандидатур на пост профильного зама. По словам одного из собеседников "Интерфакса", собеседование с Дитрихом проходили не менее четырех человек. В их числе - бывший глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) РФ Владимир Токарев. Один из собеседников агентства утверждал в конце августа, что руководитель Минтранса уже внес предложения в правительство, а другой - что кандидатура экс-чиновника Госстроя уже согласована на уровне правительства РФ.

Однако у двух других источников была иная информация: один из них говорил, что кандидатуру Токарева "не согласовали", а второй - что назначение "маловероятно". Между тем, экс-чиновник с железнодорожной отраслью был знаком в прошлом. В 2004-2006 гг. он работал заместителем начальника дирекции по экономике и бюджетированию ОАО "Вагонреммаш" ("дочка" "Российских железных дорог"). В 2006 стал замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ. В конце 2008 г. перешел на должность заместителя министра регионального развития РФ. Весной 2012 г., в связи с отставкой Виктора Басаргина (нынешний руководитель Ространснадзора), исполнял обязанности главы Минрегионразвития.

В то же время, по сведениям двух источников агентства, в числе претендентов также фигурировал заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков (курирует вопросы корпоративного управления и распоряжения имуществом). В то же время, еще один собеседник говорил, что топ-менеджер также "не прошел проверку".

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Теги: Алан Лушников, Минтранс
Экономика
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