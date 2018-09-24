Рубль вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,28-66,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,28 руб./$1 (-13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 77,81 руб./EUR1 (-26 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 18,85 копейки к уровню закрытия пятницы, до 71,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,03 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов понедельника, отыгрывая уверенный рост нефти в связи с тем, что нефтетрейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен, пишет Financial Times. "Я не влияю на цены", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожал на 1,92% - до $80,31 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,65% - до $71,95 за баррель.

В пятницу котировка фьючерса на Brent повысилась на $0,10 (0,13%), до $78,80 за баррель, а WTI - на $0,46 (0,65%), до $70,78 за баррель. По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.

Кроме того, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.

Трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики.