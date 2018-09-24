Главные новости
В РоссииКандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской областиЭкономика"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New StreamВ мире"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне роста нефти после решения ОПЕК не повышать добычу сырья, укрепления рубля и снижения внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,3%, при этом растут акции "РусАла" и GDR En+ Group на новостях от американского OFAC.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2429,39 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1153,39 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 66,31 руб. (-0,1 рубля).

Выросли рублевые акции "Башнефти" (+2,8%), "РусАла" (+2,3%), GDR En+ Group (+9,3%), "Интер РАО" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Распадской" (+1%), Сбербанка (+1%).

Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за правоприменение в области санкций, продлила разрешения на операции с En+ и РусАлом с 23 октября до 12 ноября 2018 года, чтобы изучить их новую структуру собственности. До истечения этого срока можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

Просели акции "Северстали" (-3,1%), ВТБ (-1%), "Татнефти" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "префы" "Башнефти" (-2,4%) и "Сургутнефтегаза" (-1,9%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, Dow Jones обновил рекорд вторую сессию подряд, S&P500 и Nasdaq завершили торги в "минусе" из-за возобновившихся опасений инвесторов относительно технологического сектора.

Многие участники рынка по-прежнему опасаются, что напряженность в торговых отношениях США и Китая может отрицательно сказаться на состоянии экономики и результатах компаний. Доходность десятилетних US Treasuries стабилизировалась в пятницу, внимание трейдеров смещается в сторону заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Рынки ждут от Федрезерва в сентябре еще одного повышения базовой процентной ставки.

В Азии в понедельник большинство основных торговых площадок закрыты в связи с государственными праздниками (Япония, Китай, Южная Корея), открытые рынки проводят сессию в "красной зоне" из-за опасений, связанных с торговой войной США и Китая.

В понедельник вступили в силу десятипроцентные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, как и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером. Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Между тем, в понедельник дорожает нефть, рынок положительно отреагировал на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен, пишет Financial Times.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $80,31 за баррель (+1,9% и +0,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $71,95 за баррель (+1,7% и +0,7% в пятницу). По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФWSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ
Издание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия фермПодробнее
 "Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностейПодробнее
 США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга
Вашингтгон предлагает начать переговоры по торговым разногласиям, Пекин грозит отказаться от нихПодробнее
 "Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе местоПодробнее
В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлинВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин
Президенты двух стран урегулировали вопрос по телефону на следующий день после переговоров в СочиПодробнее
 OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряOFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Минфин США изучит новую структуру собственности компанийПодробнее
 Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группеЗамглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе
Чиновник с молодости увлекается музыкой и успел побывать солистом нескольких коллективов в ПетербургеПодробнее
 Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не далиКонсультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не дали
Процедура спора в связи с дополнительными американскими пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий может занять несколько летПодробнее
 Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяцTesla покинул пятый топ-менеджер за месяц
Бегство топ-менеджеров совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска и интересом со стороны Минфина США и SECПодробнее
 Крымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублейКрымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублей
Использование новой схемы санации могло повлечь за собой санкцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской областиЭкономика"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New StreamВ мире"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20ЭкономикаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСпортЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиВ РоссииКандидат от ЛДПР победил на выборах губернатора Хабаровского края

Генералу ФСБ Феоктистову вернут $2 млн, переданные в качестве взятки Улюкаеву

КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахРечь идет о Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае Подробнее

Оппозиционер обошел действующего президента на выборах на Мальдивах

WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ

WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФИздание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия ферм Подробнее

Новые выборы губернатора Приморья обойдутся в 290 млн рублей

ЕК призвала провести в ЕС расследование в банковском регулировании из-за скандала с Danske

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Рубль вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Акции "РусАла" и GDR En+ выросли на 2,5-7,6% на новостях от Минфина США

Несколько китайцев попытались вывезти из РФ женьшеня на 10 млн рублей

Берлускони заявил о желании избираться в Европарламент

Режим повышенной опасности объявлен в Челябинске из-за перебоев с вывозом мусора

У жителя Приморья нашли кости амурских тигров, органы медведя и изюбря

Barrick Gold и Randgold объединятся в крупнейшую в мире золотодобывающую компанию

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 24 сентября выросли

Китай изложил список торговых претензий к США в "белой книге"

В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая

В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяЭто первый запрет партии в Гонконге за 21 год Подробнее

При опрокидывании катера в Саратовской области погибли два человека

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

"Ростелеком" создал СП с Nokia для производства телеком-инфраструктуры

"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream

"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New StreamПо данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');