Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне роста нефти после решения ОПЕК не повышать добычу сырья, укрепления рубля и снижения внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,3%, при этом растут акции "РусАла" и GDR En+ Group на новостях от американского OFAC.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2429,39 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1153,39 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 66,31 руб. (-0,1 рубля).

Выросли рублевые акции "Башнефти" (+2,8%), "РусАла" (+2,3%), GDR En+ Group (+9,3%), "Интер РАО" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Распадской" (+1%), Сбербанка (+1%).

Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за правоприменение в области санкций, продлила разрешения на операции с En+ и РусАлом с 23 октября до 12 ноября 2018 года, чтобы изучить их новую структуру собственности. До истечения этого срока можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

Просели акции "Северстали" (-3,1%), ВТБ (-1%), "Татнефти" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "префы" "Башнефти" (-2,4%) и "Сургутнефтегаза" (-1,9%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, Dow Jones обновил рекорд вторую сессию подряд, S&P500 и Nasdaq завершили торги в "минусе" из-за возобновившихся опасений инвесторов относительно технологического сектора.

Многие участники рынка по-прежнему опасаются, что напряженность в торговых отношениях США и Китая может отрицательно сказаться на состоянии экономики и результатах компаний. Доходность десятилетних US Treasuries стабилизировалась в пятницу, внимание трейдеров смещается в сторону заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Рынки ждут от Федрезерва в сентябре еще одного повышения базовой процентной ставки.

В Азии в понедельник большинство основных торговых площадок закрыты в связи с государственными праздниками (Япония, Китай, Южная Корея), открытые рынки проводят сессию в "красной зоне" из-за опасений, связанных с торговой войной США и Китая.

В понедельник вступили в силу десятипроцентные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, как и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером. Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Между тем, в понедельник дорожает нефть, рынок положительно отреагировал на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен, пишет Financial Times.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $80,31 за баррель (+1,9% и +0,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $71,95 за баррель (+1,7% и +0,7% в пятницу). По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.