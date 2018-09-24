Акции "РусАла" и GDR En+ выросли на 2,5-7,6% на новостях от Минфина США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" и депозитарные расписки En+ выросли в начале торгов на Московской бирже на 2,5-7,6% на новостях от OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, рост акций "РусАла" в ходе первой минуты торгов составил 2,5% (до 30,19 рубля за штуку), депозитарных расписок En+ - 7,6% (до 352 рублей за штуку).

En+ Group и "РусАл" Олега Дерипаски получили очередную - правда, на сей раз достаточно короткую - отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме. Как говорится в сообщении OFAC, с 23 октября до 12 ноября 2018 года продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

"En+ и "РусАл" обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях (то есть к существенному сокращению доли Дерипаски, который, согласно заявлениям OFAC, является подлинной "мишенью" санкций, в отличие от принадлежащих ему компаний - ИФ). Чтобы получить достаточно времени для анализа, мы продлеваем лицензии до 12 ноября", - заявил представитель американского Минфина, процитированный в сообщении.

Продление разрешения на поддержание или сворачивание операций до 12 ноября также распространяется на энергетическое подразделение En+ - "Евросибэнерго". Для группы "ГАЗ" дедлайн остается неизменным - 23 октября.