Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа к 2035 году в России может увеличиться в 4 раза до 83 млн тонн в год, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

"По нашей оценке, в 2035 году Россия будет производить в год 83 млн тонн СПГ против нынешних 21 млн тонн", - заявил он во вторник на конференции "Нефть и газ Сахалина - 2018".

Это произойдет, по его словам, за счет реализации новых проектов СПГ, а также запуска третьей очереди завода СПГ проекта "Сахалин-2", третьей и четвертой очередей проекта "Ямал СПГ".

По оценкам Минэнерго, доля российского СПГ на мировом рынке с нынешних 4,5% может вырасти к 2035 году до 15-20%.

Между тем, в презентации Гладкова говорится, что мировой спрос на СПГ к 2035 году достигнет 551 млн тонн, а предложение действующих, строящихся и вероятных проектов составит 355 млн тонн. Таким образом, превышение спроса над предложением создаст нишу в 196 млн тонн. "Это та ниша, за которую мы (Россия - ИФ) можем спокойно побороться",- сказал Гладков.