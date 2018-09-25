Shell за пять лет собралась увеличить число АЗС в России до 600 единиц

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Shell в ближайшие 5 лет планирует увеличить сеть АЗС в России вдвое - с 300 до 600 единиц, сообщил журналистам председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

"В ноябре мы открываем трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге. В ближайшие 5-6 лет мы планируем увеличить количество станций с 300 до 600 штук",- сказал он.

По словам Кремерса, последний год маржа на розничном рынке нефтепродуктов в РФ "находилась под давлением".

"Но мы не инвестируем в новые станции, исходя из конъюнктуры одного года. В долгосрочном плане Россия для нас очень привлекательна. Мы считаем, что маржинальность бизнеса в долгосрочной перспективе значительно улучшится", - добавил он.