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ЦБ РФ не увидел краткосрочных проинфляционных рисков из-за санации банков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит краткосрочных и среднесрочных проинфляционных рисков из-за притока средств в рамках санации крупных банков, долгосрочный эффект еще предстоит оценить. Об этом сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин в рамках "круглого стола" в Высшей школе экономики.

Чтобы оценить влияние санаций и отзывов лицензий у банков, нужно посмотреть на ключевую ставку и ставки банковского рынка, отметил он. Ставки межбанковского рынка сейчас находятся внутри коридора плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.) к ключевой ставке ЦБ.

"Это означает, что сигнал Банка России, который он хочет транслировать экономике, он транслируется ровно так, как Банк России этого хочет. Сейчас процентная ставка находится внутри этого коридора, и собственно, она всегда находилась внутри этого коридора, поэтому здесь каких-то больших рисков от санаций на текущий эффект мы не видим, краткосрочных и среднесрочных. Долгосрочный проинфляционный эффект - он достаточно дискуссионный, здесь нужно смотреть на развитие ситуации", - сказал Липин.

ЦБ в 2017 году приступил к санации через Фонд консолидации банковского сектора группы банка "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.

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Теги: ЦБ РФ

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