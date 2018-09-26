Авиакомпания "Россия" и ФК "Зенит" заключили рекламный контракт на 97 млн рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания" Россия" и АО "Футбольный клуб "Зенит" подписали договор о оказании рекламных услуг на сумму 97,457 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Закупка проведена авиакомпанией у единственного поставщика. Договор действует с июля 2018 по июнь 2019 года.

Согласно договору АК "Россия" получает статус "официальный перевозчик футбольного клуба "Зенит", право использовать обозначения "официальный перевозчик футбольного клуба "Зенит", "глобальный партнер футбольного клуба "Зенит" и логотип футбольного клуба "Зенит" в маркетинговых, рекламных, PR и информационных мероприятиях, а также при изготовлении полиграфической, сувенирной, мультимедиа-продукции, изображений, продукции для использования в наружной рекламе и иной аналогичной продукции, а также право на использование статуса "официальный перевозчик" и логотипа футбольного клуба "Зенит" на 1 воздушном судне авиапарка. Этот пункт договора обойдется "России" в 19,83 млн рублей.

Еще за 16,059 млн рублей авиакомпания получает право на привлечение по запросу одного игрока клуба, категории не ниже "А", к участию в одном мероприятии в Санкт-Петербурге, в том числе с участием СМИ. Участие игрока подразумевает исполнение представительских функций на мероприятии или участие в автограф-сессиях. Время участия игрока - не более 90 минут. Затраты на проведение мероприятия несет авиакомпания. Данное право предоставляется авиакомпании до 1 мая 2019 г. Кроме того, АК "Россия" получает право на разработку и производство не менее шести позиций сувенирной продукции, в том числе сувенирной модели самолета с совместным использованием логотипа ФК "Зенит" и авиакомпании "Россия", с правом на продажу данной продукции.

В 31,016 млн рублей авиакомпании обойдется размещение логотипов на форме, подголовниках скамеек запасных и стадионе во время матчей, а также рекламные видео-ролики. Размещение логотипа "России" на официальном сайте клуба, также размещение новостей о партнерстве и пролетах клуба самолетом авиакомпании обойдется в 5,127 млн рублей.

Право на название трибуны стадиона, которое включает в себя: интеграцию бренда авиакомпании "Россия" в название трибуны (на бланках билетов, на схемах навигации по стадиону, схемах, в том числе схеме на клуба); размещение логотипа АК на входных помещениях внешнего периметра стадиона с 1 ноября 2018 года; размещение двух рекламных конструкций в подтрибунных помещениях с 1 сентября 2018 года; размещение двух дополнительных рекламных конструкций в подтрибунных помещениях с 1 ноября 2018 года; право на проведение рекламных акций в подтрибунных помещениях по согласованию сторон во время проведения домашних матчей; доступ в подтрибунные помещения во внематчевое время для проведения мероприятий обойдется в 25,423 млн рублей.

Авиакомпания "Россия" является официальным перевозчиком ФК "Зенит" с 2014 года.