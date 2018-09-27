Экономика

Акции "Магнита" ускорили снижение и обновили минимум с ноября 2012 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Магнита" днем в четверг ускорили снижение и обновили минимумы с ноября 2012 года, второй день подряд выступая лидерами отката среди blue chips при отсутствии очевидных причин для такого движения.

К 11:55 акции "Магнита" на "Московской бирже" упали до 3840 рублей (-3,8%), минимум сделок составил 3819 рублей, а объем торгов превысил 1,864 млрд рублей. Накануне акции "Магнита" подешевели на 4,6%.

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", инвесторы могли негативно воспринять новости о том, что "Магнит" продолжит обсуждение возможности покупки фармдистрибьютора "СИА Групп" и переговоры о цене сделки. Заместитель председателя совета директоров "Магнита" Пол Фоли на Дне инвестора в среду заявил, что покупка "СИА" могла бы стать "хорошей опцией" при условии правильной цены, но эта цена пока не найдена.

Негативом для акций "Магнита" также могло стать решение совета директоров расширить кредитную линию в Газпромбанке до 21 февраля 2025 года, объем привлекаемых средств - до 30 млрд рублей по ставке 14% годовых. Средства будут предоставляться траншами сроком не более 3 лет, сообщается в пресс-релизе компании.

Тем временем, как сообщается в презентации "Магнита", ритейлер планирует в 2023 году увеличить долю на рынке продовольственного ритейла до 15% с 9%. Финансовый директор компании Елена Милинова на Дне инвестора в среду сообщила о планах ритейлера выплачивать дивиденды дважды в год - в январе и июне. По ее словам, новую дивидендную политику планируется вынести на обсуждение следующее заседание совета директоров.

По словам Милиновой, "Магнит" проводит buyback, потому что верит в рост капитализации, это позволит в будущем производить выплаты менеджменту с выгодой для компании. По ее словам, с момента старта программы выкупа акций 5 сентября и по 19 сентября "Магнит" потратил на финансирование buyback около 2 млрд рублей.

Программа обратного выкупа "Магнита" завершится не позднее 28 декабря. Предельный объем программы buyback - 16,5 млрд рублей.

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Теги: Магнит

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