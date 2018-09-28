Комиссия по ценным бумагам намерена отстранить Маска от управления Tesla

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в суд против главы Tesla Илона Маска, требуя отстранить его от управления публичными компаниями, в том числе созданной им Tesla, из-за обмана инвесторов.

SEC, согласно сообщению на сайте Комиссии, обвиняет Маска в публикации в августе серии твитов, которые содержали ложную информацию о скором выкупе акций компании. Комиссия требует запретить Маску занимать должности руководителя или директора в публичной компании.

Иск в суд был подан Комиссией после решения Маска и его юристов отказаться от внесудебного урегулирования спора, пишет The Wall Street Journal. Условия соглашения уже были одобрен комиссией и на четверг планировалась публикация пресс-релиза. Однако юристы Tesla отозвали свое согласие на соглашение, и Комиссия решила подать иск в суд. На вечерних торгах в четверг акции компании рухнули почти на 10%. Сам Маск назвал иск необоснованным и заявил, что действия Комиссии "глубоко разочаровали" его. Он заявил, что всегда действовал "в лучших интересах правды, прозрачности и инвесторов".

Маск 7 августа написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной. По данным Комиссии, основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования. Акции компании после твитов Маска взлетели более чем на 10%. Учитывая, что затем цены упали, ряд инвесторов понесли потери.

SEC начала расследование заявлений главы Tesla, она также выясняла, почему столь важная информация была распространена им через Twitter, а не через более привычные для инвесторов каналы раскрытия, такие как ленты агентств.

В соответствии с законодательством США компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий.