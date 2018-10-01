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Совет Госдумы направил проект трехлетнего бюджета в регионы и комитеты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в думские комитеты и регионы РФ внесенный правительством в минувшую субботу проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг., сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Впервые с 2014 года мы будем рассматривать профицитный бюджет. Это бюджет новых возможностей развития страны", - сказал он журналистам по окончании дополнительного заседания Совета Думы в понедельник.

По его словам, доходная часть бюджета составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд руб. "По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%", - отметил спикер.

"Расходная часть - 18 трлн 37,2 млрд руб. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей", - добавил Володин.

Как отметил спикер, при расчете бюджета учитывались макроэкономические параметры, такие как уровень инфляции. "Причем, необходимо подчеркнуть, растут именно несырьевые, ненефтегазовые доходы. В 2019 году их объем прогнозируется на уровне 11,671 трлн рублей, это на 16,3% больше, чем ожидается в 2018 году", - сообщил политик.

В целом планируется, что в 2019 году объем ВВП страны составит 105 трлн 820 млрд рублей, добавил Володин.

Он напомнил, что в 2017 году ВВП составлял немногим более 92 трлн руб, а в текущем году ожидаемый размер ВВП - более 101 трлн руб.

"В бюджете на трехлетний период предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны, которые определил в своем послании Федеральному собранию и в "майском указе" президент Владимир Путин", - сказал председатель нижней палаты парламента.

По его словам, профицитный бюджет позволит направить средства в Фонд национального благосостояния, выполнить все обязательства по индексации пенсий и других социальных выплат.

Так, на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019-2021 годах планируется выделить почти 319 млрд руб. (2019 - 105,3 млрд; 2020 - 105,3 млрд; 2021 - 108,36 млрд), на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2019 планируется направить 504,2 млрд руб. (рост по сравнению с 2018 годом - 30,7%), отметил спикер Госдумы.

На госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ", по его словам, направляется 177,4 млрд руб (рост - 51,8%), на госпрограмму "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг." - 126,4 млрд руб (рост - 18,1%), на госпрограмму "Развитие науки и технологии" - 679,6 млрд руб (рост - 261,5%)", - сказал Володин.

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