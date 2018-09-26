Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа - на 1,7% с 1 января и на 2,4% - с 1 июля, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя принятые на заседании правительства в прошлый четверг решения по тарифам.

"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация (тарифов ЖКХ - ИФ) с начала года и 2,4% с середины года", - сказал министр.

Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7%, а также на 2,4% с 1 июля. По оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20% с 1 января.

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой - совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.