Экономика

Транзит газа по газопроводу Ямал-Европа восстановился

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Транзит газа по газопроводу Ямал - Европа вышел на нормальный уровень после кратковременного падения утром во вторник, свидетельствуют данные газотранcпортной компании Gascade.

Ранее сообщалось о снижении потока транспортировки газа по магистрали из-за технических проблем на компрессорной станции Мальнов на границе Польши и Германии.

Поток газа через компрессорную станцию снизился примерно в пять раз по сравнению с нормальным значением на начало газовых суток 2 октября.

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Теги: Ямал-Европа, Германия

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