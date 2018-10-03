Глава "ЛУКОЙЛа" исключил возможность продажи своего пакета акций НК

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент и крупнейший акционер "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявил, что не продает свой пакет в нефтяной компании, и о выкупе доли его никто не спрашивал.

"А потому что знают мой характер и не спрашивают. Просто знают, что пакет мной не продается. И он не делится. Я все-таки сторонник того, чтобы компания оставалась независимой", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

"Сегодня мой личный пакет не снижается, он стабилен все эти годы, я только приобретаю бумаги, сейчас у меня пакет около 23%", - напомнил он.

По его словам, через институт завещания предусмотрено, что пакет размыть невозможно. "Я решил, что мой пакет не делится", - сказал Алекперов.

"Мы, наверное, еще не так развиты, чтобы все доходы дарить. Но мои наследники будут ограничены в доходах от моих акций. Управлять пакетом будет независимый совет. А доходы будут получать наследники с ограничениями. При этом владеть пакетом они смогут только через семь лет. Хотя, дай Бог, я долго еще проживу", - добавил президент НК.