Орешкин спрогнозировал ускорение инфляции от повышения НДС только в I-II кв. 2019 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отрицательное влияние повышения ставки НДС с 18% до 20% на макроэкономические индикаторы будет исчерпано в первые шесть месяцев после вступления решения в силу, полагает Минэкономразвития.

"Мы в целом считаем следующий год переходным, в том числе из-за принятия решения по повышению уровня НДС. Он повлияет негативно на экономический рост и негативно на инфляцию, которая будет чуть сильнее, чем была бы без этого решения", - сказал глава ведомства Максим Орешкин, выступая в Совете Федерации.

"Вклад повышения НДС в инфляцию, по нашей оценке, составит чуть больше 1 п.п., если этот год мы закончим на уровне 3,4%, то вот этот дополнительный процент инфляции приведет к тому, что инфляция ускорится до уровня около 5% в начале следующего года", - отметил он.

"После этого краткосрочного переходного периода, по нашим оценкам - это первый, максимум второй квартал следующего года, когда темпы роста снизятся, а инфляция повысится, - реализация нацпроектов, в целом адаптация экономики к новым условиям будут позволять постепенно повышать темпы экономического роста. Это именно то, что у нас и заложено в прогнозе", - сказал министр.

Правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% был принят Госдумой 24 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше установленной предельной величины.