Главные новости
В РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"В миреНобелевскую премию по химии присудили исследования эволюции ферментовВ РоссииСовфед проголосовал за закон о пенсионной реформе
Экономика

Орешкин спрогнозировал ускорение инфляции от повышения НДС только в I-II кв. 2019 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отрицательное влияние повышения ставки НДС с 18% до 20% на макроэкономические индикаторы будет исчерпано в первые шесть месяцев после вступления решения в силу, полагает Минэкономразвития.

"Мы в целом считаем следующий год переходным, в том числе из-за принятия решения по повышению уровня НДС. Он повлияет негативно на экономический рост и негативно на инфляцию, которая будет чуть сильнее, чем была бы без этого решения", - сказал глава ведомства Максим Орешкин, выступая в Совете Федерации.

"Вклад повышения НДС в инфляцию, по нашей оценке, составит чуть больше 1 п.п., если этот год мы закончим на уровне 3,4%, то вот этот дополнительный процент инфляции приведет к тому, что инфляция ускорится до уровня около 5% в начале следующего года", - отметил он.

"После этого краткосрочного переходного периода, по нашим оценкам - это первый, максимум второй квартал следующего года, когда темпы роста снизятся, а инфляция повысится, - реализация нацпроектов, в целом адаптация экономики к новым условиям будут позволять постепенно повышать темпы экономического роста. Это именно то, что у нас и заложено в прогнозе", - сказал министр.

Правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% был принят Госдумой 24 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше установленной предельной величины.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минэкономразвития

Новости по теме

Экономика
СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
 СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
 Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
 Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Скончался народный артист Роман Карцев9 фото
02 октября
Скончался народный артист Роман Карцев
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"В миреНобелевскую премию по химии присудили исследования эволюции ферментовВ РоссииСовфед проголосовал за закон о пенсионной реформеВ миреИсточник сообщил о крупной поставке летального оружия из США на УкраинуВ РоссииПутин назначил замминистра по делам Северного Кавказа врио главы ХакасииКультураРыболовлев потребовал от Sotheby's $380 млн за содействие в мошенничестве 

Парламент Армении отказался провести внеочередные выборы в декабре

Правозащитники остались недовольны предлагаемым смягчением наказания по статье 282 УК

В Мособлсуде опровергли сообщения о стрельбе

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 октября

В Генпрокуратуре одобрили смягчение статьи 282 УК и признали "перегибы"

Совфед проголосовал за закон о пенсионной реформе

Совфед проголосовал за закон о пенсионной реформеПротив законопроекта выступили пять сенаторов Подробнее

Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител110-я премия будет вручена ученым из США Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британскому химику Грегори Винтеру Подробнее

В Североатлантическом альянсе предложили созвать Совет Россия - НАТО до конца года

Избирком Хакасии во второй раз перенес второй тур губернаторских выборов

Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления

Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравленияПо его словам, они общаются со знакомыми в соцсетях, а к Юлии даже приезжала подруга из России Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');