Минфин после месячного перерыва разместил ОФЗ лишь на 7,38 млрд руб. из 20 млрд руб.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России после месячного перерыва провело 3 октября два первичных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), на которых смогло разместить бумаги на сумму лишь 7,38 млрд рублей из предлагавшихся к продаже 20 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 92,9951% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 7,38 млрд рублей по номиналу при спросе 10,75 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,1 раза, при этом объем размещения составил около 74% выпуска. Выручка от аукциона составила 6,9 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 92,9% от номинала, что соответствует доходности 8,31% годовых.

При этом второй аукцион, на котором размещались ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 10 млрд рублей, был признан Минфином несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ пять недель назад - 29 августа, когда эмитенту удалось разместить бумаги серии ОФЗ-ПД 25083 на сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу.

В предыдущие три недели - 12, 19 и 26 сентября - Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. Первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26223, намеченный на 5 сентября, был признан Минфином несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, министерство также отказалось от проведения аукциона по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынках. Таким образом, в сентябре не было ни одного размещения. В целом в третьем квартале Минфин выполнил план по внутренним заимствованиям лишь на 45% - привлек 205 млрд рублей из намеченных 450 млрд рублей.

В конце минувшей недели глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов констатировал, что программа заимствований на 2018 год будет сокращена. "Это будет существенное снижение, вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств", - отметил он.

Наверстывать отставание в четвертом квартале, увеличивая объемы размещений, Минфин не собирается: ведомство 28 сентября сообщило, что планирует в октябре-декабре разместить ОФЗ лишь на 310 млрд рублей.

В Минфине не видят проблемы в сокращении объема привлечений на фоне высокого профицита бюджета и не намерены выполнять программу путем предоставления инвесторам премии к рынку. "Что касается четвертого квартала, программа заимствований будет выполняться в тех объемах, которые не будут предполагать давления на кривую доходности. Если рыночная конъюнктура будет позволять привлекать ресурсы, мы это будем делать", - говорил ранее в интервью "Интерфаксу" глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.