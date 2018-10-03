Главные новости
СпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомВ РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"
Экономика

Минфин после месячного перерыва разместил ОФЗ лишь на 7,38 млрд руб. из 20 млрд руб.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России после месячного перерыва провело 3 октября два первичных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), на которых смогло разместить бумаги на сумму лишь 7,38 млрд рублей из предлагавшихся к продаже 20 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 92,9951% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 7,38 млрд рублей по номиналу при спросе 10,75 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,1 раза, при этом объем размещения составил около 74% выпуска. Выручка от аукциона составила 6,9 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 92,9% от номинала, что соответствует доходности 8,31% годовых.

При этом второй аукцион, на котором размещались ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 10 млрд рублей, был признан Минфином несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ пять недель назад - 29 августа, когда эмитенту удалось разместить бумаги серии ОФЗ-ПД 25083 на сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу.

В предыдущие три недели - 12, 19 и 26 сентября - Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. Первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26223, намеченный на 5 сентября, был признан Минфином несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, министерство также отказалось от проведения аукциона по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынках. Таким образом, в сентябре не было ни одного размещения. В целом в третьем квартале Минфин выполнил план по внутренним заимствованиям лишь на 45% - привлек 205 млрд рублей из намеченных 450 млрд рублей.

В конце минувшей недели глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов констатировал, что программа заимствований на 2018 год будет сокращена. "Это будет существенное снижение, вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств", - отметил он.

Наверстывать отставание в четвертом квартале, увеличивая объемы размещений, Минфин не собирается: ведомство 28 сентября сообщило, что планирует в октябре-декабре разместить ОФЗ лишь на 310 млрд рублей.

В Минфине не видят проблемы в сокращении объема привлечений на фоне высокого профицита бюджета и не намерены выполнять программу путем предоставления инвесторам премии к рынку. "Что касается четвертого квартала, программа заимствований будет выполняться в тех объемах, которые не будут предполагать давления на кривую доходности. Если рыночная конъюнктура будет позволять привлекать ресурсы, мы это будем делать", - говорил ранее в интервью "Интерфаксу" глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минфин РФ
Экономика
СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
 СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
 Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
 Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Скончался народный артист Роман Карцев9 фото
02 октября
Скончался народный артист Роман Карцев
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомВ РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"В миреНобелевскую премию по химии присудили за исследования эволюции ферментовВ РоссииСовфед проголосовал за закон о пенсионной реформеВ миреИсточник сообщил о крупной поставке летального оружия из США на Украину

Индекс МосБиржи поднялся до нового максимума в 2500 пунктов

В тамбовскую полицию подали заявление об избиении ребенка учителем

Глава "Газпром нефти" заявил о признаках перегрева нефтяного рынка

Мясокомбинат из расследования ФБК о Росгвардии подал на Навального в суд

Директор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилии

Директор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилииСуд отправил Сергея Колтырина и Евгения Носова под стражу до 27 ноября Подробнее

Турция перебросила подкрепление в сирийский Идлиб

Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

Дворкович избран новым президентом ФИДЕНа Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми за его кандидатуру проголосовало большинство президентов национальных федераций шахмат Подробнее

Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрики

Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрикиВ продукции фабрики, продававшейся в Москве, нашли вредоносные бактерии Подробнее

Минфин после месячного перерыва разместил ОФЗ лишь на 7,38 млрд руб. из 20 млрд руб.

В Минобрнауки сочли неверным полный отказ от очных лекций в пользу онлайн-курсов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');