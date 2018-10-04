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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Есть обновление от 10:24

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за усиления ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2484,48 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1187,88 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 66,17 руб. (+0,31 рубля).

Подешевели рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+1,4%), "РусАла" (+0,69%), "Башнефти" (+0,3% и +0,7% "префы").

Индексы в США накануне подросли на фоне ослабления политического кризиса в Европе, Dow Jones вырос по итогам пятой сессии подряд и обновил исторический максимум в 15-й раз с начала текущего года. Итальянская газета Corriere della sera сообщила о том, что власти Италии намерены постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 230 тысяч после подъема на 165 тысяч в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 179 тысяч.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре подскочил до близких к рекорду 61,6 пункта с по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее, хотя аналитики в среднем прогнозировали снижение до 58,3 пункта.

Между тем, в Азии в четверг преобладает снижение индексов (Япония снизилась на 0,7%, Китай не работает до конца недели), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) из-за скачка доходности 10-летних US Treasuries до 3,21% (показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года).

Нефть утром в четверг корректируется вниз после обновления максимума с осени 2014 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $86,15 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $76,24 за баррель (-0,2% и +1,6% накануне).

Нефть подорожала примерно на 17% с середины августа на опасениях, что Саудовская Аравия и Россия не смогут компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Однако некоторые аналитики начали сомневаться, не стало ли это ралли чрезмерным.

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Теги: рынок акций

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