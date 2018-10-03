"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" и австрийский концерн OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов.

Документ подписали в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Путин по итогам переговоров с Курцем заявил, что "Газпром" и OMV подписали соглашение о вхождении OMV в проект освоения Уренгойского месторождения. "Подписанная только что договоренность о подключении OMV к разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с "Газпромом", - сказал он.

По условиям документа, OMV купит у Газпрома 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, сделку планируется закрыть в начале 2019 года, сообщил "Газпром".

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует войти в месторождения OMV в Северном море через 38,5% участия в компании OMV (Norge) AS в обмен на получение австрийской компанией 24,98% участия в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Сообщалось также, что правительство Норвегии обеспокоено сделкой.