Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов о пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
Экономика

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении

Ранее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном море

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
Генеральный директор OMV AG Райнер Зеле и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время подписания совместного документа в Государственном Эрмитаже
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" и австрийский концерн OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов.

Документ подписали в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Путин по итогам переговоров с Курцем заявил, что "Газпром" и OMV подписали соглашение о вхождении OMV в проект освоения Уренгойского месторождения. "Подписанная только что договоренность о подключении OMV к разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с "Газпромом", - сказал он.

По условиям документа, OMV купит у Газпрома 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, сделку планируется закрыть в начале 2019 года, сообщил "Газпром".

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует войти в месторождения OMV в Северном море через 38,5% участия в компании OMV (Norge) AS в обмен на получение австрийской компанией 24,98% участия в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Сообщалось также, что правительство Норвегии обеспокоено сделкой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром, OMV
Экономика
"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
Ранее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном мореПодробнее
 СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
 СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
 В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
 Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
 Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Маск и Tesla суммарно оштрафованы на $40 млнПодробнее
 Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов о пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаВ РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"В РоссииПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомВ миреНобелевскую премию по химии присудили за исследования эволюции ферментов

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФАНемецкий клуб вырвал победу на исходе противостояния Подробнее

Три человека погибли при крушении вертолета под Костромой

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторожденииРанее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном море Подробнее

В Кабардино-Балкарии убили полицейского

США выйдут из протокола о разрешении споров к Венской конвенции

Футболист ЦСКА Влашич признан игроком месяца в чемпионате России

Юрия Агибалова вывели из состава антикоррупционной комиссии

Воронежский замгубернатора, получивший при увольнении 23 оклада, был включен в состав комиссии днем ранее Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');