Австрийская OMV профинансировала Nord Stream 2 на полмиллиарда евро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Австрийская OMV, участвующая в финансировании газопровода "Северный поток 2", уже направила около 500 млн евро на финансирование стройки, сообщил журналистам председатель правления OMV Райнер Зеле.

"Построено уже около 50 километров морского участка газопровода в Финляндии и Германии", - сказал он.

OMV уже направила около 500 млн евро на финансирование проекта и готова направить дальнейшее финансирование по запросу проектной компании в зависимости от хода строительства, добавил он.

Зеле выразил надежду, что Дания выдаст разрешение на прокладку трубы в следующем году.

К настоящему времени Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Накануне "Газпром" и австрийский концерн OMV подписали соглашение о вхождении OMV в проект освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

По условиям документа, OMV купит у Газпрома 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, сделку планируется закрыть в начале 2019 года, сообщил "Газпром".

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует войти в месторождения OMV в Северном море через 38,5% участия в компании OMV (Norge) AS в обмен на получение австрийской компанией 24,98% участия в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Сообщалось также, что правительство Норвегии обеспокоено сделкой.